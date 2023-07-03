Житель Волжского Алексей Флейшер каждый год старается посещать малую родину — город Волжский Волгоградской области. Мужчина давно перебрался в Санкт-Петербург, но на майские праздники или летом старается прилетать в родные пенаты. Оказавшись в очередной раз в аэропорту Волгограда он поразился отсутствием остановки общественного транспорта на выходе из терминала.



Редакция ИА «Высота 102» попыталась выяснить, кто обязан был поставить остановочный павильон и не сделал этого.

Волжанин признался корреспондентам «Высоты 102», что ждать автобус полтора часа под палящим солнцем для 62-летнего человека с множеством хронических болячек – сомнительное удовольствие.

— Прилетел в Гумрак — современнейший аэропорт России. И знаете, что меня неприятно поразило, как, думаю, и многих туристов, прилетающих в Волгоградскую область: дождаться автобуса до вокзала можно только под открытом небом. Остановочного павильона нет, присесть негде! Я уже не говорю о том, что негде укрыться от солнца, ветра или дождя. Мне пришлось ждать автобус полтора часа. Мне уже не 20 лет – иногда и стоять больно, а тут больше часа, как солдат на посту. Нас таких человек десять было. Постояли на солнышке, поматерились и уехали. Такси взять дорого, а стоять – еще дороже для здоровья.

По словам мужчины, он старается каждое лето бывать в Волжском и ежегодно натыкается на одну и ту же проблему.

— Мало того, что нет остановки, хотя по ГОСТу положен павильон со скамейкой и навесом, так еще и автобус ждали полтора часа вместо заявленных по расписанию двадцати минут. Обидно за город. Все вроде преображается вокруг, аэропорт отгрохали, а остановки нет. Получается, что до мелочей никому нет дела, а ведь именно на мелочи чаще всего обращают внимание туристы, отсюда и общее впечатление о городе. Если приехал отдыхать — должен быть комфорт, я считаю, а не история с выживанием, — поделился Алексей Флейшер.





В пресс-службе ПАО «Международный аэропорт Волгоград» в ответ на запрос «Высоты 102» с просьбой прокомментировать ситуацию с размещением остановки общественного транспорта на выходе из терминала С2 пояснили следующее:

— Организацией городского транспорта в Волгограде, в том числе утверждением маршрутов, определением мест остановок и установкой павильонов, занимаются органы местного самоуправления и профильные подведомственные организации, — цитирует информагентство текст ответа.

В мэрии Волгограда в свою очередь отметили, что за территорию аэропорта несет ответственность собственник, поэтому городские власти не имеют права ничего там размещать и устанавливать.

— Все вопросы по обустройству любой инфраструктуры в аэропорту Волгограда следует адресовать к собственнику участка, — резюмировали в горадмине.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»