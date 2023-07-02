Массовый отлов собак в Волгоградской области доверят НКО





Комитет ветеринарии Волгоградской области объявил о проведении конкурса по распределению бюджетных грантов некоммерческим организациям (НКО) на отлов бездомных животных. Как сообщает V102.RU, соответствующий документ профильный комитет администрации региона опубликовал на своем сайте в конце июня текущего года.

В нем поясняется, что гранты в форме субсидий некоммерческим организациям выделяются на проведение мероприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев.

Заявки от НКО принимаются до 27 июля текущего года. Победителей выберет специальная комиссия, сформированная для оценки и рассмотрения заявок.

Регулирование численности животных без владельцев осуществляется в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Некоммерческие организации должны отловить 500 голов на территории города Камышина, Городищенского, Светлоярского, Ленинского и Палласовского районов Волгоградской области. Работы включают в себя не только отлов бездомышей, но и их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные необходимые мероприятия, предусмотренные указанным Федеральным законом.

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