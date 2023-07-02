Массовый отлов собак в Волгоградской области доверят НКО

Общество 02.07.2023 12:41
0
02.07.2023 12:41
Комитет ветеринарии Волгоградской области объявил о проведении конкурса по распределению бюджетных грантов некоммерческим организациям (НКО) на отлов бездомных животных. Как сообщает V102.RU, соответствующий документ профильный комитет администрации региона опубликовал на своем сайте в конце июня текущего года.
В нем поясняется, что гранты в форме субсидий некоммерческим организациям выделяются на проведение мероприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев.
Заявки от НКО принимаются до 27 июля текущего года. Победителей выберет специальная комиссия, сформированная для оценки и рассмотрения заявок.
Регулирование численности животных без владельцев осуществляется в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Некоммерческие организации должны отловить 500 голов на территории города Камышина, Городищенского, Светлоярского, Ленинского и Палласовского районов Волгоградской области. Работы включают в себя не только отлов бездомышей, но и их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные необходимые мероприятия, предусмотренные указанным Федеральным законом.
Читайте по теме:
Процесс пошел: «Яндекс Карты» обозначили платные парковки в Волгограде02.07.2023 11:23
Общество 02.07.2023 11:23
В Волгоградской области озвучили состояние пострадавших в аварии детей02.07.2023 10:16
Общество 02.07.2023 10:16
Гидрометцентр предупредил о четырех опасностях погоды в Волгоградской области02.07.2023 08:40
Общество 02.07.2023 08:40
Под Волгоградом вдове мобилизованного Евгения Малькова вручили орден Мужества01.07.2023 21:34
Общество 01.07.2023 21:34
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области 2 июля пройдут ливни и грозы01.07.2023 20:46
Общество 01.07.2023 20:46
В Дубовке к выпускникам школ приплыла яхта с алыми парусами01.07.2023 19:27
Общество 01.07.2023 19:27
«Мы проиграли все суды»: воюющим на СВО казакам из Михайловки отказали в пересмотре денежного содержания01.07.2023 19:07
Общество 01.07.2023 19:07
В Волгоградской области отметили День ветеранов боевых действий до принятия закона01.07.2023 18:29
Общество 01.07.2023 18:29
Медики Михайловской ЦРБ пожаловались на добровольно-принудительные взносы на СВО01.07.2023 17:41
Общество 01.07.2023 17:41
«Осенью будет конец»: в Котово после дождя стекла отремонтированная дорога01.07.2023 16:51
Общество 01.07.2023 16:51
В Волгограде суд обязал автосервис выплатить 6 миллионов за испорченный «Mercedes»01.07.2023 15:30
Общество 01.07.2023 15:30
Казак-доброволец Алексей Коробёнков из Михайловки погиб на СВО01.07.2023 14:14
Общество 01.07.2023 14:14
На реке Ахтуба под Волгоградом стартовал фестиваль воды и песка01.07.2023 12:52
Общество 01.07.2023 12:52
В Волгоградской области от саранчи обработали 6 тысяч га земель01.07.2023 10:53
Общество 01.07.2023 10:53
Под Волгоградом освятили больницу после избиения пациента01.07.2023 09:57
Общество 01.07.2023 09:57