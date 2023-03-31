Общество

Обоснованная жестокость? В Волгограде заявили о массовой травле бездомных собак

Общество 31.03.2023 20:35
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31.03.2023 20:35


В Волгоградской области 1 марта вступил в силу новый порядок обращения с бездомными собаками. Как ранее информировало ИА «Высота 102», документ утвержден комитетом ветеринарии и содержит информацию о вреде кормления животных в общественных местах.  Сегодня, 31 марта, общественный инспектор в области обращения с животными Татьяна Лазарева заявила в разговоре с ИА «Высота 102» о том, что многие жители Волгограда восприняли документ слишком буквально – в городе участились случаи истребления бездомных собак. 



– Этим Порядком фактически введен запрет на «контактирование, в том числе прикармливание животных без владельцев в местах общественного пользования», а нахождение животных без владельцев в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и мест накопления отходов отнесено к случаям, представляющим угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, –  говорит Татьяна Лазарева. – Примечательно, что до его принятия состоялась «разъяснительно-успокоительная» встреча зоозащитников с руководителем комитета ветеринарии Галиной Аликовой, которая озвучила ограниченный перечень мест общественного пользования (территории школ, детских садов, больниц), на которых не нужно кормить бездомных животных и куда нельзя будет возвращать отловленных собак. При этом подчеркивалось, что прямого запрета на контактирование и прикармливание бездомных животных нет, и Порядок носит рекомендательный характер. Есть аудиозапись данной встречи. Но люди восприняли все иначе. 

По словам Татьяны Лазаревой, в связи с тем, что ответственные ведомства не провели с населением разъяснительных бесед, ограничившись лишь публикацией приказа, волгоградцы занялись устранением «угрозы» доступными им средствами. 

– Во дворах и рядом с ними начали ломать будки и укрытия для бездомных животных, на производственных базах и предприятиях массово стали травить собак, активировались живодеры – и в разных частях города стали находить отравленных и застреленных собак, причем практически все имеют бирки МБУ «Северное» и других организаций, реализующих программу ОССВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат», - Прим.ред.) в нашем регионе, – рассказывает общественный инспектор. – Только на Жигулевской оптовой базе в период с 13 по 15 марта этого года были отравлены 12 собак с бирками МБУ «Северное» и приюта «Лисена». Направлено заявление о возбуждении уголовного дела. Надеемся, что администрация ООО «Волгоградский складской альянс» к этому отношения не имеет и предоставит в распоряжение правоохранительных органов записи с камер видеонаблюдения. 


Татьяна Лазарева демонстрирует фото и видеокадры, снятые волгоградцами в разных районах города. На них – уже убитые или умирающие животные. 

– Много случаев убийств бездомных животных зафиксировано уже в начале марта. Из последних мне присланных: Кировский район — 6 отравленных,  одна застрелена, Советский — 3 отравленных, Тракторозаводский — 2, Краснооктябрьский — 1, – перечисляет женщина. –  А 17 марта вопиющий случай произошел в Дзержинском районе, где на глазах у ребенка выстрелом в голову застрелили местную собаку с биркой МБУ «Северное». Наверное, не нужно объяснять состояние ребенка и родителей после этого и угрозу жизни и здоровью граждан в связи с самим фактом стрельбы. Заявление в правоохранительные органы подано.


Татьяна напоминает жителям Волгограда об уголовной и финансовой ответственности за расправу над собаками. 

– Люди, если их можно, конечно, так назвать, берут на себя тяжкий грех, думая, что совершают благое дело, но это далеко не так. Во-первых, это уголовно наказуемое деяние, за которое статьей 245 УК РФ предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы со сроком до пяти лет. Кроме того, на животных с бирками, которые прошли программу ОССВ, государством были выделены средства и, соответственно, причиняется ущерб государству, и при установлении виновного лица с него также будет взыскана сумма затрат на ОСВВ, – говорит зоозащитник. – Во-вторых, на место этих убитых животных придут новые, т.к. участок отлова МБУ «Северное» предусмотрен только для временного содержания животных. И, в-третьих, не забывайте про самовыгульных собак - основную причину появления никому не нужных щенков, которых уже коробками выкидывают. Был уже в России узаконенный отстрел бездомных животных да только проблему с ними не решил. Потому что только с устранением причины устраняется следствие.

Жительница Волгограда также обращает внимание на то, что Порядок комитета ветеринарии Волгоградской области утверждался в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», основным принципом которого является гуманное отношение к животным. 

– В федеральной методичке нет ничего о запрете кормления животных, – подчеркивает Татьяна, – это инициатива исключительно Волгоградской области. Не исключаю, что в регионе дана негласная команда истребить бездомных собак. Но не такими же способами. Гуманность – это не только любовь к человеку, это доброе отношение ко всему живому. Как думаете, вырастет ли гуманным поколение, которому сейчас навязывается, что убивать — это норма, что преступать закон можно, что любить и защищать бездомных животных — значит быть «зоошизой» или «псинобесом»? 

Напомним, что согласно новому порядку, утвержденному комитетом ветеринарии, органы местного самоуправления в Волгоградской области с 1 марта обязаны вести учет всех покусанных собаками людей. Учет убитых и отравленных животных на улице документом не предусмотрен. 

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