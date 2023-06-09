Общество

В Волгограде запустили чат-бот для сообщений о бездомных собаках

Общество 09.06.2023 11:07
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09.06.2023 11:07


Жители Волгограда теперь в режиме онлайн могут подать заявку на отлов безнадзорных животных. Как сообщили V102.RU в мэрии, для этого при участии областного комитета ветеринарии создан чат-бот в Telegram.
Отправлять сообщения в этом мессенджере нужно на @Stray_dog_VLG_bot. 
В настоящее время виртуальный собеседник функционирует в тестовом режиме.
- Чат-бот создан для более удобного взаимодействия горожан с муниципальной службой отлова. Следуя командам чат-бота, волгоградцы смогут составить обращение в службу. После заполнения обращения виртуальный помощник присвоит заявке номер и автоматически направит информацию в диспетчерскую службу МБУ «Северное» для отработки, - пояснили в  мэрии.
В первую очередь будут рассматриваться заявки по адресам, расположенным вблизи социальных учреждений. Вне очереди рассмотрят сообщение о нападении животного. Диспетчерская служба сразу свяжется с заявителем.
Отмечается, что статус заявки волгоградцы могут уточнить в чат-боте, выбрав соответствующий пункт.
Напоминаем, что заявки от жителей на отлов безнадзорных животных, как и раньше, будут приниматься в круглосуточном режиме по телефону: 95-95-81 и по электронному адресу учреждения: otlov34@yandex.ru. Необходимо указать: адрес и контактный телефон заявителя, конкретное место обитания безнадзорных животных, их количество.
Отловом безнадзорных животных на территории Волгограда централизованно занимается муниципальная служба отлова – МБУ «Северное». В соответствии с Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» муниципальное предприятие выполняет комплекс процедур: после отлова особей помещают в 10-дневный карантин, чипируют, прививают, стерилизуют, а затем возвращают в естественную среду при условии, что в период нахождения на базе животное не проявляет немотивированной агрессии по отношению к людям. Одновременно муниципальная служба ведет активную работу по поиску новых хозяев для бездомных собак, что позволит не возвращать их в среду обитания, как это предусматривает законодательство, а помочь им обрести постоянный дом. На базе предприятия есть возможность выбрать себе щенка. Так, благодаря усилиям работников питомника только с начала этого года в семьи устроены уже более 100 собак. 

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