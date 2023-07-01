Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области 2 июля пройдут ливни и грозы





Начало июля в Волгоградской области пройдет под знаком таких природных явлений как ливни и грозы. Как сообщает V102.RU, такое предупреждение выдал Гидрометцентр РФ на 2 июля. Дожди прошли и сегодня, 1 июля, в части районов.

Начало июля в Волгоградской области пройдет под знаком таких природных явлений как ливни и грозы. Как сообщает V102.RU, такое предупреждение выдал Гидрометцентр РФ на 2 июля. Дожди прошли и сегодня, 1 июля, в части районов.

В Волгоградском ЦГМС пояснили, что осадки завтра ожидаются в регионе днем. При этом в области будет ветрено – скорость западного ветра будет достигать 5-10 метров в секунду, но при порывах ветер усилится до 15-18 метров.Температура воздуха днем поднимется до +27+32 градусов.В Волгограде 2 июля дождей не ожидается, а вот ветер в областном центре тоже будет сильный – до 13 метров в секунду. При этом в городе будет достаточно жарко – до +31.