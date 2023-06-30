Волонтеры зооцентра «Дино» в Волгограде бьют тревогу – сотрудникам нечем кормить животных.

– У нас закончилась еда. Наш центр существует на добровольные пожертвования, нам очень помогали и фермеры, и предприниматели, и торговые сети, которые давали нам еду для наших питомцев, – поделились с V102.RU своей бедой волонтеры. – Но вот уже третий день холодильник пустой и выхода нет. Директору отказали в кредите, и мы на грани отчаяния! Мы примем любую помощь: сухие корма, курицу, говядину.

Зоозащитники будут рады и денежной помощи. Переводы можно делать на карту СБ 89023888182 (Анжела Викторовна М.)

Напомним, в зооцентре «Дино», помимо собак, содержатся дикие животные, попавшие в беду. Например, здесь живут львята, зеленая мартышка и пума, которых изъяли у нелегальных перевозчиков в крайне изможденном состоянии. Сейчас звери окрепли, но волонтеры столкнулись с другой проблемой и переживают, что звери не вынесут голода.

– Это человека можно упросить потерпеть, но животные есть животные, особенно хищные, им нужна еда регулярно, – констатируют волонтеры. – Мы очень надеемся, что благодаря помощи неравнодушных жителей мы сможем решить эту глобальную на настоящее время проблему.