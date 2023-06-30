Главу Краснослободска Семилетова оштрафовали за медленную работу подчиненных

Глава Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области привлечен к административной ответственности и оштрафован по решению суда. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, поводом послужили факты нарушения сроков оказания муниципальных услуг в сфере землепользования.

– Установлено, что администрацией городского округа Краснослободск допускались случаи нарушения сроков – вместо положенных по закону 14 дней ряду граждан муниципальные услуги в сфере землепользования оказывались по истечении месяца, – пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Административное дело в отношении руководителя муниципалитета рассмотрел мировой судья судебного участка №29 судебного района Краснослободска. В результате чиновник привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу, отметили в областной прокуратуре.

Напомним, главой Краснослободска является Николай Семилетов.

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Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»