В Волгограде уволен глава Облстройнадзора Владимир Митрохин

В Волгограде с поста руководителя инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области 29 июня уволен Владимир Митрохин. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

– Владимир Митрохин уволен с занимаемой должности. Временно осуществляющим полномочия руководителя Облстройнадзора назначен заместитель руководителя инспекции Роман Касьянов, – сообщили в обладмине.

Напомним, что в должности главы Облстройнадзора Митрохин был утвержден в марте 2023 года. Ранее уволенный сегодня чиновник временно осуществлял полномочия руководителя ведомства после ухода Евгения Панкина на работу в мэрию Волгограда вместо уволенного Владимира Сидоренко. До Панкина на руководящем посту трудился Александр Сторожук, который в начале января 2021 года сложил с себя полномочия. Сторожук возглавлял облстройнадзор с января 2015 года.

Фото: Волгоградское отделение партии «Единая Россия»



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