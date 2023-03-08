В Волгограде ЕР согласовала назначение нового главы облстройнадзора

В Волгограде накануне состоялось заседание Президиума регионального политсовета «Единой России». Как сообщает ИА «Высота 102», рассматривался вопрос о согласовании кандидатуры Владимира Митрохина на должность руководителя инспекции госстройнадзора Волгоградской области.
— Президиум регионального политсовета «ЕР» единогласно подержал кандидатуру, — рассказали информагентству в пресс-службе регисполкома партии. — Итоговое решение направлено в аппарат губернатора Волгоградской области.
Ранее кандидатуру Митрохина внес на рассмотрение глава региона Андрей Бочаров.
Напомним, что Владимир Митрохин временно осуществлял полномочия руководителя облстройнадзора после ухода Евгения Панкина на работу в мэрию Волгограда вместо уволенного Владимира Сидоренко. До Панкина на руководящем посту трудился Александр Сторожук, который в начале января 2021 года сложил с себя полномочия. Сторожук возглавлял облстройнадзор с января 2015 года.
Фото: Волгоградское отделение партии «Единая Россия»