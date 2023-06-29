В специальной военной операции погиб уроженец Волгоградской области Андрей Корбут. Как сообщает V102.RU, похороны 27-летнего мобилизованного пройдут в поселке Новый Рогачик Городищенского района.

— Андрей Корбут родился в Новом Рогачике, он был единственным ребенком в семье. Воспитывала его мать. Учился в Новорогачинской школе. После школы пошел в армию. Он всегда такой спокойный был, неконфликтный, — рассказали журналистам информагентства в администрации Новорогачинского городского поселения. — Последние два года он жил в Дубовке вместе с гражданской супругой. 25 октября 2022 года его мобилизовали. Наш земляк погиб 8 июня. Они стояли на первой линии в зоне СВО. Знаем, что Андрей представлен посмертно к ордену Мужества.

Уточняется, что церемония прощания состоится завтра в поселке Новый Рогачик. Церемония запланирована на 12.00.

Фото и коллаж: администрация Новорогачинского городского поселения / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

Под Волгоградом похоронили мобилизованного рядового Андрея Ратке

В Камышине похоронили мобилизованного рабочего стеклотарного завода Романа Качанова

«Ему было всего 32 года»: на Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области десантник