В школы Волгограда уже 1 сентября могут вернуть трудовое воспитание





Перспектива возврата в российские школы трудового воспитания сегодня, 28 июня, стала более реальной. Как сообщили в пресс-службе Государственной думы по итогам пленарного заседания, депутаты ГД в первом чтении приняли соответствующий законопроект. Авторы инициативы предлагают скорректировать в ФЗ «Об образовании» понятие «воспитание» и дополнить его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

– И учителя, и родители просят депутатов, чтобы трудовое воспитание вновь стало неотъемлемой частью школьной программы, — заявлял ранее спикер ГД Вячеслав Володин. – Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать. <...> Если ребенок будет трудолюбив, будет другое отношение и к изучению физики, и математики, и иностранных языков, и ко многому другому. Ребенок будет расти другим. Гармония придет. А так – потребители.

Как и советские времена, согласно предлагаемым поправкам, школьников предлагается привлекать к общественно-полезному труду, предусмотренному образовательной программой, а также к поддержанию чистоты и порядка в образовательной организации.

При этом уточняется, что согласие родителей или законных представителей на трудовое воспитание детей не будет обязательным – из законодательства уберут положение, согласно которому запрещается привлечение учеников без такового.

Не исключено, что трудовое воспитание вернется в российские школы уже с 1 сентября текущего года.