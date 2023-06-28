Похолодает до + 7 °С. В Волгоградской области на три дня зарядят дожди

В Волгоградской области синоптики обещают дожди с грозами и усиление ветра. Как сообщает V102.RU, непогода будет держаться ближайшие три дня.

— Завтра, 29 июня в регионе в утренние и дневные часы местами вероятны кратковременные дожди с грозами при порывах юго-западного ветра до 20 м/с. Ночью за окном +14...+19 °С, при прояснении температура опустится до +9 °С, в дневной период воздух прогреется до +27...+32 °С, в отдельных северо-западных районах столбики термометров покажут +22...+27 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре.

В пятницу, последний день июня, ночью и утром пройдут кратковременные дожди, местами достаточно сильные. Прогнозируются ливни с грозами. Днем в отдельных районах области пройдет небольшой дождь. При грозах скорость западного ветра составит 15-20 м/с. Ночью в регионе +15...+20 °С, при прояснении температура составит всего +10 °С, после обеда распогодится до +21...+26 °С, местами до +31 °С.

В субботу, 1 июля, небо затянет тучами и пройдет небольшой дождь. При грозе порывы ветра западного направления составят до 20 метров в секунду. Ночью +12...+17 °С, при прояснении до +7 °С, днем +21...+26 °С.

— В Волгограде 29 июня будет облачно с прояснениями. В течение дня осадки маловероятны, лишь к вечеру возможен небольшой дождь с грозой. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью в областной столице +15...+17 °С, днем +30...+32 °С, — добавили в ЦГМС. — 30 июня в городе на Волге ночью и с утра пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем без сильных осадков. Ветер западного направления 8-13 м/с. Ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.

В первый день июля, в субботу, в областном центре не прогнозируются сильные осадки. Скорость западного ветра составит 9-14 м/с. Ночью по городу +14...+16 °С, днем +24...+26 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»