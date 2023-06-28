Общество

Похолодает до + 7 °С. В Волгоградской области на три дня зарядят дожди

Общество 28.06.2023 21:38
0
28.06.2023 21:38


В Волгоградской области синоптики обещают дожди с грозами и усиление ветра. Как сообщает V102.RU, непогода будет держаться ближайшие три дня. 

— Завтра, 29 июня в регионе в утренние и дневные часы  местами вероятны кратковременные дожди с грозами при порывах юго-западного ветра до 20 м/с. Ночью за окном +14...+19 °С, при прояснении температура опустится до +9 °С, в дневной период воздух прогреется до +27...+32 °С, в отдельных северо-западных районах столбики термометров покажут +22...+27 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. 

В пятницу, последний день июня, ночью и утром пройдут кратковременные дожди, местами достаточно сильные. Прогнозируются ливни с грозами. Днем в отдельных районах области пройдет небольшой дождь. При грозах скорость западного ветра составит 15-20 м/с. Ночью в регионе +15...+20 °С, при прояснении температура составит всего +10 °С, после обеда распогодится до  +21...+26 °С, местами до +31 °С.

В субботу, 1 июля, небо затянет тучами и пройдет небольшой дождь. При грозе порывы ветра западного направления составят до 20 метров в секунду. Ночью +12...+17 °С, при прояснении до +7 °С, днем +21...+26 °С.

— В Волгограде 29 июня будет облачно с прояснениями. В течение дня осадки маловероятны, лишь к вечеру возможен небольшой дождь с грозой. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью в областной столице +15...+17 °С, днем +30...+32 °С, — добавили в ЦГМС. — 30 июня в городе на Волге ночью и с утра пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем без сильных осадков. Ветер западного направления 8-13 м/с. Ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.

В первый день июля, в субботу, в областном центре не прогнозируются сильные осадки. Скорость западного ветра составит 9-14 м/с. Ночью по городу +14...+16 °С, днем +24...+26 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.06.2023 21:08
Общество 28.06.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2023 19:43
Общество 28.06.2023 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2023 19:13
Общество 28.06.2023 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2023 19:03
Общество 28.06.2023 19:03
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2023 18:44
Общество 28.06.2023 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2023 18:23
Общество 28.06.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2023 16:22
Общество 28.06.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2023 15:17
Общество 28.06.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2023 15:09
Общество 28.06.2023 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2023 14:48
Общество 28.06.2023 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2023 13:16
Общество 28.06.2023 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2023 13:06
Общество 28.06.2023 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2023 10:22
Общество 28.06.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2023 08:32
Общество 28.06.2023 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2023 08:10
Общество 28.06.2023 08:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:38
Похолодает до + 7 °С. В Волгоградской области на три дня зарядят дождиСмотреть фотографии
21:08
В облдуме объяснили запрет на проведение митингов в центре Волгограда антитерроромСмотреть фотографии
20:30
Росстат: бензин всех марок подорожал в Волгоградской области к 28 июняСмотреть фотографии
20:06
«Ущерб 2,6 миллиона»: экологи подтвердили загрязнение реки Малая Казанка в Котово фекалиямиСмотреть фотографии
19:43
Бойца СВО из Волгоградской области наградили медалью «За отвагу»Смотреть фотографии
19:13
«7-я Гвардейская». Что скрывается за названием улицы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:03
Бригада скорой спасла жизнь волгоградке по дороге в больницуСмотреть фотографии
18:44
На мосту через Волгу в Волгограде с 28 июня ограничат движениеСмотреть фотографии
18:23
В школы Волгограда уже 1 сентября могут вернуть трудовое воспитаниеСмотреть фотографии
17:49
Наталья Стрельцова покинула пост главы Облпромторга и ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:25
На западе Волгограда КАМАЗ протаранил легковушку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:02
В больнице №25 после нападения быка скончался житель Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:31
На СВО погиб преподаватель колледжа из Урюпинска Сергей КуприяновСмотреть фотографии
16:22
Путин наградил врача и известного тележурналиста из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:17
В Волгоградской облдуме перечислили плюсы платных парковокСмотреть фотографии
15:09
Какие документы нужны для внесения изменений в лицевой счет, объяснили в «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
14:48
Должен был стать капитаном. На Украине погиб кадровый военный из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:28
В Волгоградской области пастух ускакал от своего работодателя на краденом конеСмотреть фотографии
14:07
Трое нижегородских детей пострадали в лобовом ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:45
Арсен Мелконян выдвинул требования суду в Волгограде из-за СВОСмотреть фотографии
13:16
В Волгоградской области 1 июля станет Днем ветеранов боевых действийСмотреть фотографии
13:06
Стройку новой транспортной развязки в Волгограде сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
Волгоградца осудили на 6 лет за угрозу взорвать отдел полицииСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области сбитая машиной корова придавила пастухаСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде на Второй продольной из-за ДТП встал троллейбус № 9Смотреть фотографии
10:49
Андрей Бочаров проверил ход строительства участка коридора Север-Юг в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
Как в Волгограде реконструируют линии СТ — фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
10:05
«За критику образа жизни»: в Волжском пенсионерка забила до смерти свою 91-летнюю матьСмотреть фотографии
09:40
«Что делаешь здесь?»: двое волгоградцев осуждены за сбыт пистолета ПМ с глушителемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:15
Стоял неприятный запах. В Волгограде во вскрытой квартире нашли трупСмотреть фотографии
 