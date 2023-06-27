Общество

В Волгограде учредили региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора

Общество 27.06.2023 18:50
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27.06.2023 18:50


В Волгограде сегодня, 27 июня, состоялось учредительное собрание регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. По информации ИА «Высота 102», мероприятие состоялось в Зале епархиального совета епархиального управления Волгоградской митрополии.  

По информации пресс-службы Волгоградской митрополии, в заседании приняли участие митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей и епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, депутаты Волгоградской областной думы, а также представители исполнительной власти региона и города Волгоград.

По итогам собрания было принято решение учредить региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора. Определено место нахождения правления отделения – это здание епархиального управления в Свято-Духовском мужском монастыре, – сообщили в пресс-службе. – Также были избраны сопредседатели регионального отделения в Волгограде: митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, сенатор Николай Семисотов, представитель Волгоградской области в Совете Федерации ФС РФ Лев Алферов.

По информации «Высоты 102», в состав учредителей Волгоградского отделения ВРНС вошла депутат Волгоградской областной думы, председатель регионального отделения Детского фонда Ирина Соловьева. По ее словам, учреждение регионального отделения ВРНС не только давно назревшая необходимость. Работа Всемирного Русского Народного Собора особенно актуальна сегодня в условиях давления на Россию.      

– Всемирный Русский Народный Собор существует уже 30 лет. Его создание пришлось на начало 90-х годов прошлого века. Это было очень тяжелое время для нашей страны, сопряженное не только с множеством социальных проблем, но и духовным разобщением людей, – отметила Ирина Соловьева. – Его миссия была высокой и актуальной во все времена – объединять русских людей по всему миру, способствовать утверждению непреходящих ценностей, таких как добро, человеколюбие, совесть, милосердие. Большим и знаковым событием для Волгоградской области явилось открытие регионального отделения собора, в состав учредителей которого мне выпала высокая честь войти.  Сегодня мы, к сожалению, видим, как усиливаются нападки на нашу страну, нашу культуру, ценности российского государства, и даже историю, которую пытаются перекроить. Поэтому роль крупнейшего православного форума России в настоящее время невозможно переоценить. Уверена, что работа представительства собора в нашем Волгоградском крае будет способствовать консолидации общества, а также реализации гуманистических, просветительских и патриотических задач.

Для справки. С 1 февраля 2009 года Главой Собора является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Заместителями Главы ВРНС являются Митрополит Воскресенский Дионисий, Константин Валерьевич Малофеев и Александр Владимирович Щипков. В Президиум и Совет ВРНС входят известные российские политики и общественные деятели, представители мира науки, культуры и образования, военачальники, соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья. 21 июля 2005 года Всемирному Русскому Народному Собору был предоставлен специальный консультативный статус при Организации Объединенных Наций. Тогда же было создано представительство ВРНС при ООН. Будучи на протяжении многих лет всероссийской трибуной общественной мысли, в последние годы ВРНС переживает процесс преобразования в мощный гражданский форум, призванный стать во главе коалиции нравственно ответственных и патриотически ориентированных сил гражданского общества.

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