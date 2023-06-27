В Волгограде, Волжском и Михайловке 1 сентября откроют новые школы

В Дзержинском районе Волгограда готовят к сдаче новую школу на 1280 мест по улице Кортоева. Как сообщает V102.RU, к 1 сентября в регионе откроют в дополнение к этому откроют еще два новых образовательных объекта в Волжском и Михайловке.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 27 июня, лично побывал на стройплощадке на западе Волгограда и оценил ход строительных работ.





— Мы реализуем большую программу по модернизации инфраструктуры образования в Волгоградской области. В этом году мы завершили строительство трех школ в Михайловке, Волжском и Волгограде — 1 сентября дети сядут за парты, — сообщил Андрей Бочаров. — По четырем школам работы продолжаются. Две (в Дзержинском и Ворошиловском районе) сдаем в этом году, еще две (в поселке ГЭС и Советском районе) — в следующем.

Губернатор подчеркнул, что регион проводит серьезную работу с Минпросвещения для включения в госпрограмму новых объектов Волгоградской области. Отмечается, что с 2018 возведено девять школ, которые в общей сложности рассчитаны на 6900 учеников.

Решение о строительстве новой школы на западе Волгограда приняли в связи с развитием многоэтажной застройки. В последние годы рядом сдали в эксплуатацию более десяти жилых домов, что в свою очередь нагрузило ранее действующие школы. Сдача объекта — самого крупного из строящихся в регионе по нацпроекту «Образование» — в эксплуатацию, решит эту проблему.





По информации компании-застройщика «Пересвет-ЮГ», в активной фазе в школе на улице Кортоева проведение фасадных работ и благоустройство территории. Также подрядчик занят внутренней отделкой и возведением спортивного блока. На площадке задействованы около 300 разнопрофильных строителей, а также студенческие отряды.

Согласно проекту новая школа «обрастет» многофункциональным залом, спортзалом для учеников начальной школы, залом для занятий хореографией, фитнессом, аэробикой и адаптивной гимнастикой. Также появится тренажерный зал с раздевалками, душевыми и санузлами. Ученики смогут под открытым небом заниматься на стадионе, оборудованном баскетбольными и волейбольными площадками, легкоатлетическими секторами.





В школе разместят 51 современный учебный класс, интерактивную аудиторию, библиотеку с читальным залом, просторную столовую и буфет, медицинский блок, мастерские. В здании смонтированы два лифта, которые уже ввели в эксплуатацию. В рекреационных зонах выложат панно из керамогранита, объединенной общей темой — становление и развитие города «Царицын — Сталинград — Волгоград». Андрей Бочаров в ходе выездного совещания поставил задачу привести в порядок прилегающую территорию, построить асфальтированные проезды.

Напомним, что в Волгоградской области при поддержке федерального центра реализуется системная последовательная работа по модернизации и строительству новых общеобразовательных учреждений. К слову, именно такой посыл был обозначен президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию.





Фото: администрация Волгоградской области