Общество 27.06.2023 09:56
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27.06.2023 09:56
Жительница аварийного дома в Волгограде едва не осталась на улице из-за крошечной компенсации, которую ей выдали за квартиру в аварийном доме. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с жалобой о нарушении жилищных прав в надзорный орган обратилась жительница аварийного дома №7 по ул. Вучетича.
Выяснилось, что Красноармейский суд Волгограда 14 апреля 2021 года удовлетворил иск администрации Волгограда об изъятии у заявительницы квартиры. Также согласно решению суда женщине предоставлялась компенсация за изымаемое жилье – порядка 300 тыс. рублей.
При этом указанное исковое заявление было рассмотрено без участия прокурора, что повлекло нарушение прав жительницы аварийного дома. Обжалованное прокуратурой Красноармейского района Волгограда в апелляционном порядке решение впоследствии было отменено, по делу постановлен новый судебный акт – об отказе в удовлетворении исковых требований администрации Волгограда. Кроме того, прокуратурой Красноармейского района Волгограда в суд предъявлено исковое заявление к мэрии с требованием предоставить женщине благоустроенное жилье вместо денежной компенсации.
Решением Центрального районного суда Волгограда иск прокурора полностью удовлетворен. В настоящее время заявительнице взамен изъятого аварийного жилья предоставлена благоустроенная квартира в новом доме.
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