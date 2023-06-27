В Волгоградской области ищут пропавшего 14 июня мужчину

В Волгоградской области продолжаются поиски 56-летнего жителя Ольховского района. Как сообщает V102.RU, мужчина ушел из дома и бесследно исчез в начале июня.
— Пропал Виктор Геннадьевич Демиденко из села Дмитриевка. С 14 июня 2023 года его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
В день исчезновения волгоградец был одет в куртку зелено-коричневого цвета, такой же расцветки кепку, в красную футболку, брюки синего цвета и голубые шлепанцы.
Приметы пропавшего:
рост 165 сантиметров
худощавое телосложение
волосы седые
голубые глаза
Если вы располагаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить координатору поискового отряда по телефону 8 960 887 15 58.
Фото: «ЛизаАлерт» / t.me