Прокуратурой Волгоградской области утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 25-летнего организатора преступной группы и его 26-летней знакомой. Как рассказала V102.Ru старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, парочка обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемые промышляли обманом пенсионеров и похищали у них деньги. В декабря 2020 года по май 2022 они приходили к пожилым людям и навязывали им услуги по замене и обслуживанию пластиковых окон. При этом фактически замена окон в домах пенсионеров не требовалась, а сообщники намеренно в ходе осмотра имеющихся окон повреждали фурнитуру. Впоследствии после получения от потерпевших денежных средств сообщники устраняли причиненные поломки.

По одному из эпизодов злоумышленники ввели в заблуждение 84-летнего пенсионера, сообщив ему ложную информацию о запрете деревянных окон, получив за замену конструкции около 80 тыс. рублей. Однако свои обязательства обвиняемые не исполнили. Потерпевшими по уголовному делу признано 12 жителей региона в возрасте от 72 до 85 лет, общая сумма причиненного им ущерба составила порядка 1 млн рублей.

Свою вину парочка признала, заключив с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовные дела будут рассматриваться по существу Ворошиловским районным судом Волгограда. Оконным мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. В рамках расследования уголовных дел арестовано имущество и денежные средства обвиняемых на сумму более 1 млн рублей. Уголовное дело в отношении еще 6 участников преступной группы выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, уточнили в надзорном органе.