Уникальное для судебной практики решение на днях вынес Жирновский районный суд Волгоградской области, рассмотрев иск банка, требующего от клиента выплаты кредита в размере более 1 миллиона рублей, выданного в результате мошеннических действий. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение судьи Ирины Гущиной, суд отказал ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в исковых требованиях к жителю Жирновского района Виталию Чайке, который в ноябре 2021 года попался на удочку мошенникам.

15 ноября 2021 года Виталию Чайке на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка «Хоум Кредит» и заявил, что на имя мужчины оформлена заявка на получение онлайн-кредита. На что Виталий Чайка ответил, что никаких кредитов не оформлял. После этого ему снова перезвонили и просили следовать указаниям для аннулирования заявки. В частности, мужчину попросили сообщить СМС-коды, которые приходили ему на телефон. Что он и сделал. Как потом оказалось, на мужчину оформили кредит в размере 998 058 рублей телефонные мошенники.

После произошедшего мужчина обратился в полицию, где по данному факту завели уголовное дело в отношении неустановленных лиц.

Как рассказал V102.RU адвокат мужчины Александр Викторович Полонский, к которому обратился за помощью Виталий Чайка, сначала он со своим подзащитным пытались оспорить законность кредитного договора в Калуге, по месту юридического адреса банка. Однако суд в этом им отказал.

– Через некоторое время в Жирновский районный суд обратился сам банк, – пояснил юрист. – Он требовал от Чайки задолженность по кредитному договору в размере 1 миллиона 192 651 рубля – сумму основного долга, проценты, а также убытки банка, которые он оценил в 332 тысячи рублей, а также штраф.

Однако Жирновский районный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении исковых требований финансового учреждения.

В частности, суд указал, что кредитный договор с мужчиной был заключен посредством информационного сервиса, без участия Виталия Чайки и фактического согласования с ним индивидуальных условий кредитования и личного страхования. При этом после оформления кредита деньги сразу ушли на виртуальный счет в другом банке. А все действия по заключению договора и переводу денег в другой банк были совершены одним действием – путем введения четырехзначного цифрового кода, направленному мужчине. Также суд обратил внимание, что назначение данного кода было указано в СМС латинским шрифтом в нарушение закона о защите прав потребителей, касающегося необходимости предоставлять информацию на русском языке.

– Судья правильно заметила, что заключение договора на получение кредита подразумевает ряд последовательных действий – это информирование кредитором общих условий кредита, размещение информации об этих условиях, согласование между двумя сторонами условий получения кредита, подача заявки на получение кредита, ознакомление с условиями и т.д. Однако в случае с моим клиентом ничего этого не было. Договор был подписан с использованием простой электронной подписи путем введения СМС-кода. Всего моему клиенты было направлено 9 электронных подписей. Фактически же кредитный договор Виталий Чайка не подписывал, прямое волеизъявление на заключение договора отсутствовало, – комментирует Александр Полонский.

Жирновский районный суд в принятии решения также указал на определение Конституционного суда РФ, который указал, что банки в случае дистанционного оформления кредитного договора должны принимать повышенные меры предосторожности в подобных случаях, когда кредит клиенту выдается моментально и тут же переводится в пользу третьего лица.

– Действия ООО «ХФК Банк» по одновременному совершению ряда действий, а именно – по заключению договора кредита и исполнению распоряжений клиента по перечислению кредитных средств на счет третьих лиц, посредством введения одного пароля, без последующих уведомлений о подтверждении совершения соответствующих сделок и операций, не отвечают критериям добросовестности поведения профессионального участника кредитных правоотношений, обязанного учитывать интересы потребителя и обеспечивать безопасность дистанционного предоставления услуг, – говорится в решении суда. – При таких обстоятельствах выводы истца о заключении договора в соответствии с законом и об отсутствии нарушения прав потребителя противоречит приведенным выше нормам материального права и не принимаются судом во внимание.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении требований банка о взыскании более 1 миллиона рублей с жителя Жирновского района.

– Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, – пояснил адвокат. – Но мы все равно очень рады, что нам удалось добиться справедливости, хотя бы на промежуточном этапе. От телефонных мошенничеств пострадали уже тысячи человек, которых обременили обязанностью выплачивать не полученные ими кредиты. Банки, которые молниеносно оформляют миллионные кредиты на простых граждан по СМС-кодам, должны, по моему мнению, более ответственно решать этот вопрос.

По словам юриста, выигранный суд стал лишь одним из нескольких судебных прецедентов в России по подобным делам.

– Никто не верил, что нам удастся доказать незаконность выданного кредита после общения с телефонными мошенниками, – добавил он. – Надеемся, что суды и в других похожих случаях будут защищать права потерпевших граждан.