В Волгограде контролируют транспортные потоки после остановки СТ

Общество 26.06.2023 11:09
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26.06.2023 11:09
Транспортную обстановку в Волгограде после остановки движения скоростного трамвая начали отслеживать специальные контрольные группы. Как сообщили V102.RU в администрации города, в составе групп – сотрудники транспортных предприятий и департамента городского хозяйства.
Утром 26 июня контрольные группы вышли на остановки «Механический институт», «Школа №3» и «Пр. Металлургов» в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Все пассажиры, едущие с северных районов города в сторону центра, успешно воспользовались услугами общественного транспорта, заверили в мэрии. На основании собранных контрольными группами данных о загрузке подвижного состава в случае необходимости МКП «ЦУПП» при необходимости оперативно принимает решения о корректировке движения транспорта.
Напомним, с сегодняшнего дня в Волгограде начал работу компенсационный маршрут троллейбуса №8к «Нижний поселок ВГТЗ – Детский центр», дополнивший направления №8а и №10а на время реконструкции наземной линии скоростного трамвая. По данным профильных служб, осуществляющий контрольные мероприятия на остановках общественного транспорта, а также по камерам видеонаблюдения, в утренний час пик общественный транспорт, курсирующий по Первой продольной магистрали, успешно справился с нагрузкой.
Маршрут №8к работает по будним дням с 6.00 до 19.00 с 10-минутным интервалом в часы пик. Кроме того, ежедневно в усиленном режиме продолжают перевозить пассажиров маршруты №8а «Инструментальный завод» - «Оптово-строительный рынок» и №10а «Ул. Грамши - Жилгородок». Таким образом, в период реконструкции линии скоростного трамвая альтернативу ему составляют порядка 60 единиц электротранспорта, осуществляющих перевозки по Первой продольной магистрали.
Также продолжают работать организованные на время реконструкции СТ утренние автобусные спецрейсы «Гостиница «Старт» – Ж/д вокзал», с сегодняшнего дня их дополнили аналогичные вечерние спецрейсы – таким образом, всего транспорт осуществляет 10 рейсов в день.
Кроме того, в Волгограде работает горячая линия по вопросам транспортного обслуживания населения. Свои предложения и пожелания волгоградцы могут направить операторам по номеру телефона 23-31-60.
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