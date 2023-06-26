Во дворе дома в Волгограде машина провалилась в размытый грунт

Происшествия 26.06.2023 09:33
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26.06.2023 09:33
В Дзержинском районе Волгограда машина осела вместе с грунтом на стоянке, где обычно паркуются автомобили. Как рассказали V102.RU жители дома №11а по ул. Краснополянская, инцидент произошел накануне, 25 июня.
- Заехавшая во двор машина припарковалась на обычном месте, где у нас машины стоят, - рассказали очевидцы. – И прямо на глазах изумленного водителя осела вместе с грунтом.
Выехать самостоятельно из ловушки водитель уже не смог. Вытащить машину удалось лишь с помощью грузовика и толстого троса.
Жители предполагают, что, возможно, оседание грунта произошло из-за прошедших накануне дождей. Или причина кроется в подземных коммуникациях.
Фото читателей V102.RU
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