Общество

ЦГМС: в Волгоградской области на новой неделе похолодает до +8 °С

Общество 25.06.2023 09:10
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25.06.2023 09:10


В Волгоградской области новая неделя начнется с дождей и гроз. Как сообщает V102.RU, местами температура опустится до +8 °С.

— В понедельник, 26 июня, ночью осадки маловероятны, но уже в дневные часы пройдет кратковременный дождь с  грозой с порывами восточного ветра до 20 м/с, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ночью температура составит +13...+18 °С, при прояснении опустится до +8 °С, в  дневной период по области +22..+27 °С.

Вторник, 27 июня, принесет с собой в регион небольшие дожди с грозами и юго-восточным ветром с порывами до  15-20 м/с. Ночью за окном +13...+18 °С, при прояснении до +8 °С, в дневные часы +17..+22 °С, местами воздух прогреется до +26 °С.

— В Волгограде в первый рабочий день, 26 июня, осадки маловероятны. Ветер северо-восточного направления 6-11 м/с. В ночной период по городу +15...+17 °С, в после обеда до +25...+27 °С, — добавили в ЦГМС. — 27 июня в областной столице пройдет небольшой дождь с грозой. Порывы юго-восточного ветра составят 15-20 м/с. В ночные часы температура опустится до +15...+17 °С, днем +19...+21 °С.

По данным сервиса Gismeteo, с 26 июня по 2 июля в Волгограде установится облачная с прояснениями погода. Самым теплым днем новой недели станут четверг и воскресенье. Днем в эти дни столбики термометров покажут до +30 °С. Самым прохладным будет вторник, который принесет с собой дожди. Температура днем 27 июня не поднимется выше +22 °С.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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