Общество

В Волгограде фест #ТриЧетыре закончился фейерверком

Общество 24.06.2023 22:57
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24.06.2023 22:57


В Волгограде после фестиваля #ТриЧетыре на набережной прогремели залпы фейерверка. Как сообщает V102.RU, вечернее небо раскрасили разноцветные лепестки.

Напомним, в Волгограде молодежный фестиваль завершился концертом с приглашенными звездами и дискотекой.




Фото Алексея Костякова/V102.RU

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