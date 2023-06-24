В Волгограде фест #ТриЧетыре закончился фейерверком

Общество 24.06.2023 22:57
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24.06.2023 22:57
В Волгограде после фестиваля #ТриЧетыре на набережной прогремели залпы фейерверка. Как сообщает V102.RU, вечернее небо раскрасили разноцветные лепестки.
Напомним, в Волгограде молодежный фестиваль завершился концертом с приглашенными звездами и дискотекой.
Фото Алексея Костякова/V102.RU
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