Волгоградская молодежь зажгла на дискотеке на фесте #ТриЧетыре

Фото Алексея Костякова/V102.RU
Общество 24.06.2023 22:27
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24.06.2023 22:27
Фото Алексея Костякова/V102.RU
В эти минуты волгоградцы зажигают на дискотеке на молодежном фестивале #ТриЧетыре. Как сообщает V102.RU, несмотря на то, что начало концерта на набережной было омрачено дождем, потом и распогодилось, и молодежь настолько увлеклась происходящем на сцене, что уже не обращала внимание на такие мелочи.
Сегодня гости фестиваля увидели выступление Чины, известной по песням «Без обид», «Зима все помнит», «Не мое», услышали хиты «Манхэттен» и «Коламбия Пикчерз не представляет» от группы «Бандэрос», а также композиции команды «5sta family».
Завершается вечеринка дискотекой под треки DJ «Грув».
Фото Алексея Костякова/V102.RU
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