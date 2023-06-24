Общество

Дождь распугал зрителей концерта фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде

Общество 24.06.2023 19:34
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24.06.2023 19:34


В эти минуты на набережной в Волгограде начинается финальный концерт молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщает корреспондент V102.RU, зрителей пока не очень много – вероятно, волгоградцев распугал дождь. Зонты есть далеко не у всех горожан, которые пришли на набережную.
Но многие терпят в надежде увидеть заявленных на концерте звезд.

К счастью, дождь закончился быстро. И зрителей стало прибавляться. Волгоградцы, поддерживая любимых исполнителей, включили фонарики на телефонах. А после выступления артистов горожане активно фотографировались со своими кумирами.
Напомним, сегодня, 24 июня, гости фестиваля увидят выступление Чины, известной по песням «Без обид», «Зима все помнит», «Не мое», услышат хиты «Манхэттен» и «Коламбия Пикчерз не представляет» от группы «Бандэрос», а также  композиции команды «5sta family».

Завершится вечерний блок фестиваля дискотекой под треки DJ «Грув»


















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