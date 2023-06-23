Общество

Стали известны подробности о влетевшей в мост на гидроцикле паре

Общество 23.06.2023 21:22
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23.06.2023 21:22


Следователи продолжают выяснять обстоятельства столкновения с опорой «танцующего» моста в Волгограде гидроцикла, которым управлял 17-летний подросток. Как ранее сообщало V102.RU, вместе с несовершеннолетним  на водном скутере рассекала по волнам 23-летняя девушка. Журналистам информагентства стали известны подробности происшествия. 

— Это такая история любви на летнем отдыхе. Парень сам из обеспеченной семьи. Приехал отдыхать в Волгоград из Московской области. Здесь он познакомился с симпатичной девушкой. Оказалось, что новая приятельница приехала в город на Волге из Ростовской области. Девушка тоже хотела расслабиться. Они познакомились в тот же день, 22 июня, он ей предложил необычную прогулку по воде. Она согласилась. Парень взял скутер отца и решил показать все, на что способен. Немного не рассчитал. Главное, что все закончилось хорошо, — рассказал собственный источник, знакомый с ситуацией. 

Напомним, что скутер влетел в опору моста через Волгу 22 июня примерно в 17.30. Юноша, управляя гидроциклом, принадлежащим его отцу, вместе с девушкой следовали вверх по реке в районе Центральной набережной. В результате инцидента никто не пострадал, гидроцикл получил механические повреждения. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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