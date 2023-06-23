«В городе ничего не едет»: Волгоград встал в 6-балльных пробках из-за пешеходного режима

Утро для многих спешащих на работу горожан началось с очередной нервотрепки. Основные городские магистрали встали буквально намертво. Как сообщает V102.RU, ранее местные власти анонсировали введение пешеходного режима из-за проведения молодежного фестиваля.

— Какая-то адская пробка в районе 7-й Гвардейской. В городе вообще ничего не едет. Все стоит от Мамаева кургана, — рассказали читатели информагентства.





Аналогичная ситуация наблюдается на Нулевой продольной. Движение для автомобилей ограничено от поворота на улицу 7-й Гвардейской. По сообщениям очевидцев, машины скапливаются под «танцующим» мостом.

В мэрии Волгограда автолюбителей еще со среды предупреждали об ограничениях движения.

— С 00.00 23 июня до 24.00 24 июня на время подготовки и работы площадок молодежного фестиваля пешеходный режим расширится на всю Нулевую продольную магистраль, а также прилегающие к ней участки улично-дорожной сети. Улица Чуйкова на участке от Краснознаменской до Комсомольской станет свободной от автомобилей с 8.00 22 июня до 24.00 24 июня. Кроме того, с 00.00 до 24.00 24 июня пешеходной станет и улица Советская в границах улиц Краснознаменской и Порт-Саида, — сообщается в официальном сообщении горадмина.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки на дорогах Волгограда оцениваются в шесть баллов. На участке от Мамаева кургана до площади Чекистов автомобильный затор растянулся на пять киломтеров. Также затруднения зафиксированы на спуске к Нулевой продольной и на подъеме к улице Хиросимы. Также стоит улица Кубинская. Традиционно пробка на пресечении улиц Рокоссовского и невской. Автомобилисты застряли на Второй продольной от улицы Еременко до телецентра.

Фото: читатели информагентства