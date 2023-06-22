В Волгограде 22 июня на Воинском мемориальном кладбище на Мамаевом кургане открыли памятник астраханцам – защитникам Сталинграда. По информации администрации волгоградского региона, в мероприятии принимали участие губернаторы Андрей Бочаров и Игорь Бабушкин. Глава Астраханской области перед этим возложил цветы к Вечному огню в Зале Воинской славы, а также могилам Неизвестного Солдата и Маршала Чуйкова. Также Игорь Бабушки оставил запись в книге почетных гостей.

– Сегодня на легендарной земле непокоренного Сталинграда жители Астраханской области сделали еще один очень важный шаг по сохранению исторической правды, увековечению памяти героических защитников Сталинграда, — сказал Андрей Бочаров в ходе мероприятия, обращаясь к делегатам из Астраханской области – От имени жителей Сталинграда, жителей Волгоградской области благодарю вас за вашу работу, за ваше отношение к нашей общей истории, к памяти о защитниках нашей Родины. Спасибо!».

Бабушкин, в свою очередь, напомнил о том, что одержать победу в Сталинградской битве помогали более 25 тысяч астраханцев.

– Много наших земляков похоронено на этой земле. Воинский мемориал станет еще одним символом бесстрашия и мужества наших дедов и прадедов, их беззаветной преданности Родине, – сказал он.

Памятник астраханцам стал 25-м мемориалом, установленным на главной высоте России в память о жителях областей, краев и республик, представителям разных национальностей и родов войск, обеспечившим общий вклад в Сталинградскую победу.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области