Общество

Андрей Бочаров и гендиректор РЖД Олег Белозеров встретились в Волгограде

Общество 22.06.2023 14:29
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22.06.2023 14:29


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 22 июня провел в Волгограде встречу с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. По информации пресс-службы областной администрации, стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов на территории региона.

Перед встречей, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества, Андрей Бочаров и Олег Белозеров по случаю Дня памяти и скорби посетили Мамаев курган, где  почтили память павших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню в Зале воинской славы, к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова и малой братской могиле.


Напомним, в структурах ОАО «РЖД» заняты 9,6 тысячи жителей Волгоградской области. Между администрацией региона и Приволжской железной дорогой подписано и действует соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. В соответствии с инвестпрограммами компании только в развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и технику в Волгоградской области в 2016-2022 гг. вложено более 50 млрд рублей.

Объем инвестиций компании в регионе в 2023 году составит около 6 млрд рублей.

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