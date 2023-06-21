В Волгограде дальнобойщики ночью мылись за чужой счет

Сотрудники «Концессии водоснабжения» вскрыли очередной факт незаконной врезки к сетям водоснабжения. Как сообщает V102.RU, в этот раз ушлые коммерсанты решили сэкономить на строительстве трубопровода.

— Незаконное водопотребление выявили у транспортной компании ООО «К2 Логистик». Компания отказалась от предложенной «Концессиями» возможной точки подключения и самовольно присоединилась к муниципальным сетям, — рассказали информагентству в пресс-службе компании-концессионера.





Уточняется, что вышеуказанная транспортная фирма оказывает услуги душа для водителей грузовиков на ночной парковке. При этом сам факт потребления воды на нужды компании никак официально не оформлен. Помимо этого, сотрудникам ресурсоснабжающей организации несколько раз было отказано в допуске к сетям, что в очередной раз подтвердило факт нелегального подключения. Чем же так опасно нелегальное присоединение к сетям?

— Дело не только в получении незаконной прибыли, — отмечают в Концессиях. — Несогласованные врезки могут сказаться на качестве водоснабжения близлежащих абонентов. Сети могут просто не выдержать дополнительной нагрузки и тогда без воды останутся даже простые жители.

Фото: «Концессии водоснабжения»

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