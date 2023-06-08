Прибыль для бизнеса всегда стоит на первом месте. Это ни для кого не секрет. Но иногда нечистые на руку предприниматели выбирают не совсем законные методы для достижения своих целей.

Так, в Советском районе Волгограда сотрудники Концессий выявили факт самовольного подключения к сетям водоснабжения. Представители ООО «БСК», производящего бетон и железобетонные конструкции, на протяжении года не пускают специалистов компании-концессионера для обследования принадлежащих им сетей на площадку по улице Кабардинской, 60/1. Бизнесмен продолжает зарабатывать деньги и закрывать на все глаза, несмотря на то, что его действия могут привести к коммунальной аварии.





— На этот растворобетонный узел была врезка от одного из договорных объектов, расположенных рядом. После того как врезку отключили, узел не прекратил деятельность, работал в своем объеме. Это означает, что есть какой-то альтернативный источник водоснабжения, который нам не желает показывать собственник, — пояснила инженер контроля отпуска водных ресурсов ООО «Концессии водоснабжения» Наталья Кошевая. — Если это действительно так, разве мы против? Обследуем сети, пропишем все в акте, и не будем тревожить человека лишний раз. Концессии всегда пытаются все решить в досудебном порядке, пойти навстречу. Но собственник всячески избегает с нами любого контакта и не пускает к коммуникациям. А ведь собственник даже не задумывается о том, что его действия, ко всему прочему, могут привести к коммунальной аварии.









По словам специалиста компании-концессионера, перед любым посещением собственник должен уведомляться соответствующим образом.

— Мы не раз приходили сюда, пытались неоднократно вручить уведомление и попасть на территорию, в чем нам было отказано. После собственник, мотивируя очередные отказы в допуске, ссылался на то, что его нет в городе или он отдыхает. Все, чем мы располагаем — это сайт компании и электронная почта, на которую посылаем уведомления.









Как уточнил начальник отдела противодействия незаконному потреблению ресурсов ООО «Концессии водоснабжения» Олег Полонский, хитрый бизнесмен какое-то время пользовался бесплатно не только водой.

— В ходе проведенного обследования газоснабжающей организацией была установлена незаконная врезка и произведено отключение. Мы предполагаем, что собственник продолжает незаконно потреблять электро- и водоснабжение. По данным фактам направлены заявления в правоохранительные органы, — сообщил Полонский. — Бизнесмен может быть привлечен к административной ответственности, к штрафам в значительном размере. Естественно его отключат в любом случае, его коммерческая деятельность прекратится. Доступ к коммуникациям будет обеспечен, видимо, уже по судебному решению.









Напомним, с прошлого года Концессии выявили около 20 абонентов, которые незаконно подключились к системе водоснабжения. Примерно половина юрлиц уже вышли из «тени» и заключили договорные отношения в досудебном порядке.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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