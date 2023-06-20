В Котово похоронили погибшего на СВО мобилизованного Влада Венецкого

Общество 20.06.2023 15:13
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20.06.2023 15:13
Сегодня, 20 июня, в Котово Волгоградской области простились с Владиславом Венецким, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Котовского района Сергей Чумаков.
- В свои неполные 25 лет он был настоящим героем, сильным и мужественным человеком, готовым стеной стоять за свою страну, - написал глава.
Влад Венецкий был мобилизован осенью прошлого года и отправился на Донбасс.
Из соцсетей известно, что Владислав в 2019 году вернулся со срочной службы, закончил Камышинский технический колледж и получал образование в профильном вузе. У Влада остались жена и маленький сын.
Церемония прощания с Владиславом Венецким прошла со всеми воинскими почестями – с военным оркестром и троекратными оружейными залпами.
Фото телеграм-канала Сергея Чумакова, коллаж Алексея Костякова/V102.RU
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