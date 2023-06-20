В Котово похоронили погибшего на СВО мобилизованного Влада Венецкого





Сегодня, 20 июня, в Котово Волгоградской области простились с Владиславом Венецким, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Котовского района Сергей Чумаков. Сегодня, 20 июня, в Котово Волгоградской области простились с Владиславом Венецким, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Котовского района Сергей Чумаков.





- В свои неполные 25 лет он был настоящим героем, сильным и мужественным человеком, готовым стеной стоять за свою страну, - написал глава.





Влад Венецкий был мобилизован осенью прошлого года и отправился на Донбасс.

Из соцсетей известно, что Владислав в 2019 году вернулся со срочной службы, закончил Камышинский технический колледж и получал образование в профильном вузе. У Влада остались жена и маленький сын. Из соцсетей известно, что Владислав в 2019 году вернулся со срочной службы, закончил Камышинский технический колледж и получал образование в профильном вузе. У Влада остались жена и маленький сын.

Церемония прощания с Владиславом Венецким прошла со всеми воинскими почестями – с военным оркестром и троекратными оружейными залпами. Церемония прощания с Владиславом Венецким прошла со всеми воинскими почестями – с военным оркестром и троекратными оружейными залпами.

Фото телеграм-канала Сергея Чумакова, коллаж Алексея Костякова/V102.RU