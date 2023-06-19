С жителя Камышина УК требовала 10 тысяч в месяц за горячую воду

Общество 19.06.2023 17:34
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19.06.2023 17:34
Жителю Камышина пересчитали плату за коммунальную услугу после вмешательства прокуратуры. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушения при начислении коммунальной платы были выявлены после обращения собственника, проживающего в одной из квартир дома №17 по ул. Леонова.
В марте 2023 года владельцу жилья произвели перерасчет стоимости коммунальной услуги «подогрев холодной воды для получения горячего водоснабжения» без учета показаний индивидуального прибора учета. При этом счетчик находился в исправном состоянии и начисление платы должно было производиться, исходя из объема потребленной коммунальной услуги, определяемого по показаниям индивидуального прибора учета. Однако в управляющей компании решили рассчитать плату, исходя из завышенного количества проживающих и по нормативу. В результате за полгода вышла запредельная сумма.
По результатам проверки Камышинской городской прокуратурой в адрес руководства управляющей компании ООО «Лучший город» было внесено представление об устранении нарушений законодательства. В итоге мужчину пересчитали плату и вернули порядка 12 тысячи рублей. Также по представлению прокурора сотрудник, допустивший ошибочное начисление оплаты в завышенном размере, привлечен к дисциплинарной ответственности.
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