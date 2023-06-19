Коммунист вселил надежду волгоградцам на перевод стрелок

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев, который ранее предлагал вернуть сезонный переход на летнее и зимнее время в России сообщил сегодня, 19 июня, о скором внесении в нижнюю палату российского парламента соответствующего законопроекта. Об этом, как сообщает V102.RU, парламентарий написал в своем Telegram-канале.

— Законопроект о возврате переходов на «летнее время» будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня, — цитирует информагентство пост политика.

Под постом Матвеев прикрепил опрос: «Поддерживаете ли вы использование "летнего времени" (+1 час с конца марта по октябрь)?» Против проголосовал 61 процент опрошенных, за — 39 процентов.





В начале зимы этого года депутат опубликовал проект закона, согласно которому «в целях рационального использования светлого времени суток на территории РФ осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад».

Парламентарий считает, что «жить надо вместе с солнцем, когда оно встает, находится в зените и заходит тогда, когда светлое время максимально совпадает со временем жизнедеятельности человека». В свою очередь позицию относительно перехода на летнее время раскритиковал доктор биологических наук Владимир Ковальзон.

Напомним, что в конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Волгоградской области в московскую часовую зону (UTC+3). Тем не менее сторонники так называемого местного времени (UTC+4/МСК+1) не оставляют надежду переломить ситуацию в свою пользу.

Фото: архив ИА «Высота 102»