В Волгоградской области мужчина разбил голову в бассейне

В Иловлинском районе Волгоградской области в больницу доставили пациента с разбитой головой. Как стало известно V102.RU от собственного источника в экстренных службах, накануне мужчина упал в бассейне.

— Пострадавшего отвезли в Иловлинскую ЦРБ с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» и «ушиб головного мозга», — рассказал источник. — У мужчины шла кровь из головы. Он неудачно упал с порожка, когда спускался в бассейн.

Известно, что инцидент произошел на сероводородном источнике, расположенном на 909 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий».

Фото: архив ИА «Высота 102»

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