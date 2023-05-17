В Волгоградской области накануне на своем участке погиб 48-летний мужчина. Как сообщает V102.RU, житель Фролово скончался, работая с газонокосилкой.

— Мужчина скончался во дворе своего дома в результате воздействия электрического тока при неосторожном касании руками оголенного провода электрической газонокосилки, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — На теле обнаружены телесные повреждения в виде электрометок на обеих ладонях, других телесных повреждений нет.

Известно, что инцидент произошел в частном доме по улице Дзержинского. Трагедия произошла на глазах у супруги фроловчанина.

Фото: архив ИА «Высота 102»