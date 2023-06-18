В Волгограде простились с погибшей в ДТП военным медиком

В Волгограде сегодня, 18 июня, проводили в последний путь военного медика Нелли Нестерову. Как сообщает V102.RU, женщину похоронили на новом Ворошиловском кладбище.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», медик погибла в ДТП с двумя военными КАМАЗами в Ростовской области 15 июня. Издание 161.RU публиковало видео очевидца, который снял последствия аварии на трассе Каменск-Шахтинский — Волгоград. Со слов мужчины, инцидент произошел на выезде в Волгоград в Морозовском районе.

Судя по кадрам, столкнулись два военных КАМАЗа. Обе многотонные раскуроченные махины в результате аварии оказались на обочине. В тот день на месте работали сотрудники ВАИ и полиции Ростовского региона. Однако в оперативных сводках это ДТП не значится. По некоторой информации, 15 июня Нелли Нестерова везла в зону СВО медикаменты для бойцов. Ей был всего 41 год.

Ранее информагентство сообщало о гибели летом 2022 года в зоне СВО 35-летней ефрейтора Анастасии Савицкой, удостоенной посмертно ордена Мужества.

Фото: Нелли Нестерова / vk.com

Видео: 161.RU