Общество

«Сказала, что скоро вернется»: погибшая на Украине Анастасия Савицкая представлена к ордену Мужества

Общество 01.12.2022 13:26
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01.12.2022 13:26

В Волгограде 1 декабря в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» пошла церемония передачи орденов Мужества родным погибших в зоне СВО военнослужащих. В том числе, сообщает ИА «Высота 102», высокая государственная награда была передана Валентине Николаевне Костенко – матери первой в России женщины-военнослужащей, погибшей на Украине, – Анастасии Савицкой. 

Напомним, о гибели жительницы Волгоградской области в ходе спецоперации стало известно летом 2022 года – Анастасия Савицкая скончалась в результате полученного ранения 8 июля в Новой Каховке Херсонской области. Волгоградке было всего 35 лет.   


Буквально 7 июля мы созванивались с дочерью, у меня есть эта запись. Она сказала тогда, что скоро вернется, – вспоминает сегодня мама Анастасии Савицкой. – Я ведь вообще не знала, что она там. Когда сообщили, что она погибла, я подумала, что речь об автомобильной катастрофе. До 10 июля нам никто ничего не говорил о смерти Насти. Скрывали... У нее осталось двое детей. 


По словам сестры Анастасии Савицкой Анжелики, погибшая военнослужащая действительно в тайне от родных добивалась отправки в зону спецоперации. 

Она возмущалась, почему ее не берут, почему так несправедливо. И она добилась своего. Она очень любила свою работу. Для нее это было не просто работа, это была ее жизнь, – рассказывает Анжелика Воробьева. – Вообще она была многогранным человеком: дома – прекрасной мамой, для других прекрасной подругой, в семье – самой внимательной дочерью и сестрой. На работе она была настоящим бойцом и выполняла все наравне с мужчинами, не считала, что она как женщина чем-то хуже мужчин. Мы ею очень гордимся. 

Ранее информагентство «Высота 102» сообщало, что Анастасия Савицкая родилась в городе Майкопе, школу заканчивала в станице Нехаевского района Волгоградской области. Сразу по окончании школы, в 18 лет, она подписала контракт в железнодорожных войсках. Из Волгоградской области был перевод в Невинномысск, где Анастасия служила ровно до того дня, пока не погибла. 


1 декабря в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» ордена Мужества передали родным еще шестерых военнослужащих, погибших в зоне СВО. К высоким наградам представлены: 

– Рядовой Максимов Иван Николаевич. 

– Ефрейтор Ганюшкин Владимир Сергеевич. 

– Ефрейтор Назаренко Роман Сергеевич.

– Ефрейтор Савицкая Анастасия Андреевна.

– Сержант Чадов Александр Алексеевич. 

– Старший сержант Сыпков Сергей Алексеевич. 

– Подполковник Блинов Александр Владимирович.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102» 

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