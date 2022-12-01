В Волгограде 1 декабря в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» пошла церемония передачи орденов Мужества родным погибших в зоне СВО военнослужащих. В том числе, сообщает ИА «Высота 102», высокая государственная награда была передана Валентине Николаевне Костенко – матери первой в России женщины-военнослужащей, погибшей на Украине, – Анастасии Савицкой.

Напомним, о гибели жительницы Волгоградской области в ходе спецоперации стало известно летом 2022 года – Анастасия Савицкая скончалась в результате полученного ранения 8 июля в Новой Каховке Херсонской области. Волгоградке было всего 35 лет.





– Буквально 7 июля мы созванивались с дочерью, у меня есть эта запись. Она сказала тогда, что скоро вернется, – вспоминает сегодня мама Анастасии Савицкой. – Я ведь вообще не знала, что она там. Когда сообщили, что она погибла, я подумала, что речь об автомобильной катастрофе. До 10 июля нам никто ничего не говорил о смерти Насти. Скрывали... У нее осталось двое детей.





По словам сестры Анастасии Савицкой Анжелики, погибшая военнослужащая действительно в тайне от родных добивалась отправки в зону спецоперации.

– Она возмущалась, почему ее не берут, почему так несправедливо. И она добилась своего. Она очень любила свою работу. Для нее это было не просто работа, это была ее жизнь, – рассказывает Анжелика Воробьева. – Вообще она была многогранным человеком: дома – прекрасной мамой, для других прекрасной подругой, в семье – самой внимательной дочерью и сестрой. На работе она была настоящим бойцом и выполняла все наравне с мужчинами, не считала, что она как женщина чем-то хуже мужчин. Мы ею очень гордимся.

Ранее информагентство «Высота 102» сообщало, что Анастасия Савицкая родилась в городе Майкопе, школу заканчивала в станице Нехаевского района Волгоградской области. Сразу по окончании школы, в 18 лет, она подписала контракт в железнодорожных войсках. Из Волгоградской области был перевод в Невинномысск, где Анастасия служила ровно до того дня, пока не погибла.





1 декабря в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» ордена Мужества передали родным еще шестерых военнослужащих, погибших в зоне СВО. К высоким наградам представлены:

– Рядовой Максимов Иван Николаевич.

– Ефрейтор Ганюшкин Владимир Сергеевич.

– Ефрейтор Назаренко Роман Сергеевич.

– Ефрейтор Савицкая Анастасия Андреевна.

– Сержант Чадов Александр Алексеевич.

– Старший сержант Сыпков Сергей Алексеевич.

– Подполковник Блинов Александр Владимирович.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»