Грозовую ночь переживут волгоградцы 18 июня

А в начале следующей недели осадки покинут регион. В Волгоградской области будет не больше +30 градусов.
Общество 17.06.2023 21:43
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17.06.2023 21:43
А в начале следующей недели осадки покинут регион. В Волгоградской области будет не больше +30 градусов.
В воскресенье, 18 июня, в Волгоградской области пройдут последние на этой неделе дожди. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, ночью и утром в отдельных районах региона ожидаются кратковременные дожди и грозы. При грозах порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. При этом днем температура воздуха будет варьироваться от +25 до +30 градусов.Такой же прогноз синоптиков касается и Волгограда. В областном центре в ночь на 18 июня также ожидаются грозы и дожди. Вечером 17 июня в Волгограде уже прошел дождь.
А в начале следующей недели осадки покинут регион. В Волгоградской области будет не больше +30 градусов.
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