Расследования 17.06.2023 17:20
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17.06.2023 17:20
Адвокату несовершеннолетнего, который напал на свою одноклассницу на последнем звонке в Иловле, не удалось оспорить меру пресечения своему подзащитному. Как сообщили V102.RU в Иловлинском районном суде, Волгоградский облсуд постановление о мере пресечения в виде заключения под стражу оставил без изменения.Напомним, 23 мая на линейке в школе №1 рабочего поселка Иловля Волгоградской области молодой человек набросился с ножом, который он принес с собой, на свою одноклассницу. На помощь девушке кинулись другие выпускники. У девушки диагностировали порез на шее. Выпускник был задержан и на следующий день его поместили под стражу. Двоих выпускников, которые спасли одноклассницу, наградили. Молодого человека, который покушался на жизнь девушки, проверяют на вменяемость.
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