В Волгограде открывают 333 точки по продаже мороженого и лимонада

Общество 17.06.2023 10:38
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17.06.2023 10:38
333 точки для размещения точек по продаже мороженого и безалкогольных прохладительных напитков утверждены в Волгограде. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, количество мест для размещения специализированных НТО с 2022 года увеличилось более чем на 30. Торговые точки предусмотрены во всех районах Волгограда: в Тракторозаводском районе утверждены 32 площадки, в Краснооктябрьском - 52, в Дзержинском - 47, в Центральном - 68, в Ворошиловском - 40, в Советском - 16, в Кировском - 17, в Красноармейском - 61.Кроме того, в Волгограде работают автоматы по продаже прохладительных напитков, пояснили в мэрии.
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