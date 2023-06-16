Общество

Гостей фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде зовут в повара и художники

Общество 16.06.2023 20:02
0
16.06.2023 20:02


Жителей Волгограда зовут на фестиваль плова, предлагают стать на время художниками и посетить «Аллею вкусов». Как сообщает V102.RU, волгоградцы и гости города готовятся отметить молодежный фест #ТриЧетыре.

— В торгово-гастрономических зонах молодежного фестиваля #ТриЧетыре, который пройдет 23 и 24 июня в Волгограде, можно будет попробовать плов, посетить ярмарку волгоградских аграриев, сделать своими руками имбирные пряники и хинкали, приобрести уникальные изделия волгоградских мастеров, — рассказали информагентству в пресс-службе администрации Волгоградской области. 


На улице Чуйкова в границах от Аллеи Героев до улицы Володарского будет работать гастрономическая площадка «Аллея вкусов». Гостям и участникам фестиваля предложат прохладительные напитки, свежую выпечку и многое другое. Перекусить можно в специально выделенной зоне отдыха. 

Уточняется, что приобрести мороженое и напитки, легкие закуски можно на верхней террасе Центральной набережной в 20 точках. Еще 12 локаций разместятся  на нижней террасе у амфитеатра. Для посетителей Центрального парка культуры и отдыха предусмотрен 21 торговый объект. 


— На верхней террасе набережной состоится полюбившийся многим фестиваль плова, — добавили в обладмине. — Местные аграрии представят широкий выбор своей продукции по ценам производителя на ярмарке «Дары земли волгоградской». 

Гостей фестиваля угостят фермерскими продуктами из мяса и молока, рыбными деликатесами, овощами и фруктами, гастрономическими товарами и хлебобулочными изделиями. Все это можно будет приобрести.  


Предприниматели и самозанятые продемонстрируют изделия ручной работы на площадке «О! Маркет».  Торговую локацию разместят симметрично «Аллее вкусов» на пешеходной зоне улицы Чуйкова в границах Аллеи Героев и улицы Володарского. Здесь жители и гости региона смогут поучаствовать в разнообразных мастер-классах, в том числе самим попытаться приготовить  имбирные пряники и хинкали. 

Всем найдется занятие по душе. Если кто-то захочет блеснуть знаниями истории города, то можно пройти  тематические квесты. Самых юных участников фестиваля ждет зона аквагрима.

На верхней террасе набережной на пешеходной аллее от фонтана до кафе «Меритаж» свои товары представят ремесленники в специальной «Зоне промыслов». Помимо приобретения уникальных изделий, здесь можно попробовать самим сделать брелоки и значки с символикой молодежного фестиваля, куклы, браслеты и заколки, а также раскрасить гипсовые фигуры, став на время художником.

Фото: администрация Волгоградской области 

Читайте также: 

Американский боец MMA Джефф Монсон взбодрит участников феста #ТриЧетыре

В Волгоград на фестиваль #ТриЧетыре привезут Хабиба и троих неизвестных 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.06.2023 21:02
Общество 16.06.2023 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2023 20:41
Общество 16.06.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2023 19:03
Общество 16.06.2023 19:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2023 18:30
Общество 16.06.2023 18:30
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2023 18:16
Общество 16.06.2023 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2023 18:03
Общество 16.06.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2023 17:14
Общество 16.06.2023 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2023 15:39
Общество 16.06.2023 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.06.2023 14:58
Общество 16.06.2023 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2023 14:32
Общество 16.06.2023 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2023 13:18
Общество 16.06.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2023 12:46
Общество 16.06.2023 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2023 12:34
Общество 16.06.2023 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2023 12:34
Общество 16.06.2023 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.06.2023 10:38
Общество 16.06.2023 10:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:02
После укуса змеи волгоградец на четверо суток загремел в больницуСмотреть фотографии
20:41
В Волгоградской области на видео попал потоп после сильного ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
20:02
Гостей фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде зовут в повара и художникиСмотреть фотографии
19:03
В СВО погиб разведчик из Волгоградской области Александр ПетренкоСмотреть фотографии
18:30
Движение на Первой продольной в Волгограде парализовало ДТП возле Мамаева курганаСмотреть фотографии
18:19
ПСБ запустит «Магазин женских инвестиций»Смотреть фотографии
18:16
«Она на нас могла упасть»: в Волгоградской области ветер сорвал крышу с кинотеатраСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде взывавшим к Богу жителям обезвоженного поселка пообещали капремонт водопроводаСмотреть фотографии
17:14
Жителей Волгограда от жары загонят на полуостровСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде выбрали место для студенческого кампуса за 24 млрд рублейСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде наградили врачей, лечивших детей в Луганской народной республикеСмотреть фотографии
15:39
Переплетение судеб в новой балетной постановке «Линии жизни»Смотреть фотографии
15:19
Греф и Бочаров договорились о создании кампуса «Школы 21» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде осудят ростовскую карманницуСмотреть фотографии
14:58
«Она была, есть и будет»: эксперт опроверг утверждение о том, что мошки в Волгограде стало большеСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде ищут подрядчика на ремонт разрушенного фонтана на проспекте ЛенинаСмотреть фотографии
13:54
«Упал вниз головой»: в Волгограде мужчина после теплового удара разбился насмертьСмотреть фотографии
13:18
Минтруд не поддержал закрепление шестидневки в ТК РФСмотреть фотографии
13:17
Цифровое лето: Tele2 предлагает волгоградцам три месяца бесплатного домашнего интернета и ТВСмотреть фотографии
12:48
Житель Волгограда воткнул нож в шею любимой и сдался полицииСмотреть фотографии
12:46
Исчезнувшего из-за цыган главу под Волгоградом сменили на Инну ДрузинуСмотреть фотографии
12:34
РПН взыскал ущерб за отравленную землю у скважины под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:34
На благоустройство Котельниково за полтора года привлекли 140 млн рублейСмотреть фотографии
12:22
На трассе под Волгоградом из-за невнимательного водителя пострадали два человекаСмотреть фотографии
11:46
Губернаторы Бочаров и Беглов провели встречу на ПМЭФ-2023Смотреть фотографии
11:43
СК: организована проверка жесткой посадки самолета в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
Санитарка, ударившая в больнице им. Фишера пациента, уволена по статьеСмотреть фотографии
11:14
Волгоградские металлурги презентовали практики улучшений рабочих процессовСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде легковушка у телецентра вылетела на встречку, есть пострадавший: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Полиция задержала волгоградца, ударившего ножом пассажира автобусаСмотреть фотографииCмотреть видео
 