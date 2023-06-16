Гостей фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде зовут в повара и художники

Жителей Волгограда зовут на фестиваль плова, предлагают стать на время художниками и посетить «Аллею вкусов». Как сообщает V102.RU, волгоградцы и гости города готовятся отметить молодежный фест #ТриЧетыре.

— В торгово-гастрономических зонах молодежного фестиваля #ТриЧетыре, который пройдет 23 и 24 июня в Волгограде, можно будет попробовать плов, посетить ярмарку волгоградских аграриев, сделать своими руками имбирные пряники и хинкали, приобрести уникальные изделия волгоградских мастеров, — рассказали информагентству в пресс-службе администрации Волгоградской области.





На улице Чуйкова в границах от Аллеи Героев до улицы Володарского будет работать гастрономическая площадка «Аллея вкусов». Гостям и участникам фестиваля предложат прохладительные напитки, свежую выпечку и многое другое. Перекусить можно в специально выделенной зоне отдыха.

Уточняется, что приобрести мороженое и напитки, легкие закуски можно на верхней террасе Центральной набережной в 20 точках. Еще 12 локаций разместятся на нижней террасе у амфитеатра. Для посетителей Центрального парка культуры и отдыха предусмотрен 21 торговый объект.





— На верхней террасе набережной состоится полюбившийся многим фестиваль плова, — добавили в обладмине. — Местные аграрии представят широкий выбор своей продукции по ценам производителя на ярмарке «Дары земли волгоградской».

Гостей фестиваля угостят фермерскими продуктами из мяса и молока, рыбными деликатесами, овощами и фруктами, гастрономическими товарами и хлебобулочными изделиями. Все это можно будет приобрести.





Предприниматели и самозанятые продемонстрируют изделия ручной работы на площадке «О! Маркет». Торговую локацию разместят симметрично «Аллее вкусов» на пешеходной зоне улицы Чуйкова в границах Аллеи Героев и улицы Володарского. Здесь жители и гости региона смогут поучаствовать в разнообразных мастер-классах, в том числе самим попытаться приготовить имбирные пряники и хинкали.

Всем найдется занятие по душе. Если кто-то захочет блеснуть знаниями истории города, то можно пройти тематические квесты. Самых юных участников фестиваля ждет зона аквагрима.

На верхней террасе набережной на пешеходной аллее от фонтана до кафе «Меритаж» свои товары представят ремесленники в специальной «Зоне промыслов». Помимо приобретения уникальных изделий, здесь можно попробовать самим сделать брелоки и значки с символикой молодежного фестиваля, куклы, браслеты и заколки, а также раскрасить гипсовые фигуры, став на время художником.

Фото: администрация Волгоградской области

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