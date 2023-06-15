Общество

Американский боец MMA Джефф Монсон взбодрит участников феста #ТриЧетыре

Общество 15.06.2023 19:06
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15.06.2023 19:06

В Волгограде боец смешанных единоборств Джефф Монсон проведет разминку с любителями спорта на третий день фестиваля #ТриЧетыре. Участники второго молодежного феста смогут также испытать себя в силовых видах спорта, в воркауте и выполнении норм ГТО. 

По информации облкомспорта, встретиться с известным спортсменом волгоградцы смогут 24 июня. 

– С 12.00 верхняя терраса набережной превратится 24 июня в огромную спортплощадку. На территории от пропилеев до ротонды разместится «Станция спортивная». Здесь организуют мастер-классы и показательные выступления по  футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, различным видам единоборств и эстетическим видам спорта, – сообщили в областной администрации. – Джефф Монсон проведет разминку вместе с участниками феста.

Спортивные площадки  в рамках фестиваля разместятся на стадионе «Волгоград Арена», на базе ВГАФК, в ЦПКиО и на верхней террасе набережной. Студенты примут участие в соревнованиях по футболу, по шахматам, подвижной игре «Мяч капитану», перетягиванию каната, фиджитал-баскетболу, спортивному ориентированию. Финальный футбольный матч состоится на «Волгоград Арене» 23 июня. 

Фото: РИАЦ

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