В Волгограде в конце июня состоится грандиозный молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Сегодня, 14 июня, на брифинге с участием СМИ организаторы завели речь о звездах отечественной эстрады, приглашенных на мероприятие. Правда, как сообщает ИА «Высота 102», из четырех хедлайнеров журналистам назвали имя лишь одного.

Так, в качестве одного из главных гостей знакового мероприятия в Волгоград прибудет звезда молодежной эстрады Хабиб Шарипов. Молодым жителям Волгоградской области он известен как участник телевизионных шоу «Танцы» и «Аватар».

– Мы не будем предметно останавливаться на звездах, которые приедут в наш город и будут радовать ребят. Мы сделаем это немногим позже, – сказала замглавы Волгограда Анна Кувычко за неделю до фестиваля.

Напомним, что молодежный фестиваль будет проходить с 22 по 24 июня в Волгограде. Площадки организаторы планируют развернуть в ЦПКиО, в амфитеатре, а также на верней и нижней террасах набережной.