Жителей Волгограда от жары загонят на полуостров

В Волгограде готовят к открытию первые пляжи. Как сообщает V102.RU, работы стартовали в Центральном и Красноармейском районах.

— Работы по обустройству площадок стартовали, как только в акватории Волги стабилизировалась гидрологическая обстановка, — пояснили в мэрии города-героя. — Для комфорта жителей на прибрежных участках обустраивается вся необходимая пляжная инфраструктура. На полуострове Сарептском на юге города эти работы уже стартовали, в Центральном районе на территории нижней террасы Центральной набережной напротив ЦПКиО ведется расчистка площадки.

Уточняется, что всего в городе на Волге готовят к открытию пляжи в пяти районах — Тракторозаводском, Центральном, Советском, Кировском и Красноармейском. Сейчас специалисты отобрали пробы воды, почвы и воздуха, чтобы проверить безопасность будущих мест отдыха.

— Результаты проб, взятые на экспертизу в Красноармейском районе, соответствуют требованиям СанПиН, — добавили в горадмине, отметив, что решение об открытии пляжей принимает Роспотребнадзор на основании результатов экспертизы.

Напомним, что в городе-спутнике Волжском местные открыли пляжный сезон 10 июня, в то время как сам городской пляж заработал еще 25 мая. Тем временем в Роспотребнадзоре назвали условия открытия пляжей в Волгограде.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»