«Пока купаться нельзя»: в Волжском 25 мая открылся пляж





В Волжском сегодня, 25 мая, открылся пляж. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, на берегу можно будет отдыхать и загорать, а купание до официального открытия сезона пока запрещено. В Волжском сегодня, 25 мая, открылся пляж. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, на берегу можно будет отдыхать и загорать, а купание до официального открытия сезона пока запрещено.

Работы по благоустройству городского пляжа завершены. Проведены обследование и очистка берега Ахтубы, установлены малые архитектурные формы, информационные щиты, буи, обустроен детский сектор, подключены фонтанчики с питьевой водой, отчитались в мэрии. В течение лета на пляже будет работать спасательный пост. На пляже уже открылись кафе.Напомним, ранее V102.RU сообщало, что в Волгограде планируется открыть пять пляжей летом 2023 года, в том числе в северной части. В прошлом году в миллионном городе работали всего две официальные площадки для отдыха и купания – в Кировском и Красноармейском районах. Из-за плохих проб воды разрешения на открытие пляжей не давали санитарные врачи.