







Центральный районный суд Волгограда обязал городскую администрацию оборудовать пандус в подъезде многоквартирного дома для ребенка-инвалида. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск подала прокуратура, рассмотрев обращение матери 5-летнего мальчика, который не может передвигаться без кресла-коляски.

Установлено, что женщина с сыном проживают в многоквартирном доме по ул. Бурейская в Дзержинском районе. Подъезд дома не оборудован наружным пандусом, поэтому мальчика заносят каждый раз на руках.

Мать ребенка-инвалида обращалась с этой проблемой в органы местного самоуправления, но результатов это не принесло.

Сотрудники надзорного ведомства в суде указали, что по действующему законодательству на органы местного самоуправления возложена обязанность по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Иск полностью удовлетворен. По мере вступления судебного акта в законную силу прокуратурой будет проконтролировано его исполнение.



