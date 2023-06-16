Общество 16.06.2023 10:04
0
16.06.2023 10:04
Центральный районный суд Волгограда обязал городскую администрацию оборудовать пандус в подъезде многоквартирного дома для ребенка-инвалида. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск подала прокуратура, рассмотрев обращение матери 5-летнего мальчика, который не может передвигаться без кресла-коляски.
Установлено, что женщина с сыном проживают в многоквартирном доме по ул. Бурейская в Дзержинском районе. Подъезд дома не оборудован наружным пандусом, поэтому мальчика заносят каждый раз на руках.
Мать ребенка-инвалида обращалась с этой проблемой в органы местного самоуправления, но результатов это не принесло.
Сотрудники надзорного ведомства в суде указали, что по действующему законодательству на органы местного самоуправления возложена обязанность по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Иск полностью удовлетворен. По мере вступления судебного акта в законную силу прокуратурой будет проконтролировано его исполнение.
Переплетение судеб в новой балетной постановке «Линии жизни»16.06.2023 15:39
Общество 16.06.2023 15:39
«Она была, есть и будет»: эксперт опроверг утверждение о том, что мошки в Волгограде стало больше16.06.2023 14:58
Общество 16.06.2023 14:58
В Волгограде ищут подрядчика на ремонт разрушенного фонтана на проспекте Ленина16.06.2023 14:32
Общество 16.06.2023 14:32
Минтруд не поддержал закрепление шестидневки в ТК РФ16.06.2023 13:18
Общество 16.06.2023 13:18
Исчезнувшего из-за цыган главу под Волгоградом сменили на Инну Друзину16.06.2023 12:46
Общество 16.06.2023 12:46
РПН взыскал ущерб за отравленную землю у скважины под Волгоградом16.06.2023 12:34
Общество 16.06.2023 12:34
На благоустройство Котельниково за полтора года привлекли 140 млн рублей16.06.2023 12:34
Общество 16.06.2023 12:34
На Украине погиб 36-летний мобилизованный волгоградец Вадим Шеремет16.06.2023 10:38
Общество 16.06.2023 10:38
«Росгосстрах» сохраняет риск «терроризм» в договорах страхования имущества граждан16.06.2023 09:19
Общество 16.06.2023 09:19
«Готовимся к наплыву больных»: разработанный в Волгограде экзоскелет вернул силы двум десяткам раненных на СВО бойцов15.06.2023 20:23
Общество 15.06.2023 20:23
Почвенная засуха угрожает озимым в Волгоградской области15.06.2023 20:17
Общество 15.06.2023 20:17
В Волгограде разработали законопроект о платных парковках15.06.2023 19:39
Общество 15.06.2023 19:39
Американский боец MMA Джефф Монсон взбодрит участников феста #ТриЧетыре15.06.2023 19:06
Общество 15.06.2023 19:06
«Пойду, как мои братья»: близкие рассказали о подвигах погибших на Украине волгоградцев15.06.2023 17:44
Общество 15.06.2023 17:44
Волгоградским водителям напомнили о правилах пересечения ж/д переездов15.06.2023 17:36
Общество 15.06.2023 17:36