Расследования

Под Волгоградом вдовца признали виновным в смерти жены от удара током в ванной

Расследования 15.06.2023 21:18
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15.06.2023 21:18



Дубовский районный суд Волгоградской области признал местного жителя по фамилии Гусенов виновным в причинении смерти своей жене по неосторожности. Как сообщили V102.RU, мужчина приговорен к исправительным работам на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.
По данным суда, Гусенов установил в помещении ванной комнаты водонагреватель, не обладая специальными познаниями, что повлекло смерть его жены. Оборудование он установил и подключил к сети через удлинитель, а потом – к розетке, не имеющей контакт заземления с подведенным к нему проводом заземления. При этом розетка располагалась в месте, не защищенном от влаги.  
В результате его 29-летняя супруга включила водонагреватель, а затем – горячую воду. И получила удар электрическим током, скончавшись на месте. Несчастный случай произошел 9 декабря 2022 года.
Мужчина полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции РФ.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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