







Дубовский районный суд Волгоградской области признал местного жителя по фамилии Гусенов виновным в причинении смерти своей жене по неосторожности. Как сообщили V102.RU, мужчина приговорен к исправительным работам на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

По данным суда, Гусенов установил в помещении ванной комнаты водонагреватель, не обладая специальными познаниями, что повлекло смерть его жены. Оборудование он установил и подключил к сети через удлинитель, а потом – к розетке, не имеющей контакт заземления с подведенным к нему проводом заземления. При этом розетка располагалась в месте, не защищенном от влаги.

В результате его 29-летняя супруга включила водонагреватель, а затем – горячую воду. И получила удар электрическим током, скончавшись на месте. Несчастный случай произошел 9 декабря 2022 года.

Мужчина полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции РФ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



