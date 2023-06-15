Общество

Волгоградская делегация привезла на ПМЭФ-2023 информационную бомбу

Общество 15.06.2023 16:42
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15.06.2023 16:42


На Петербургском международном экономическом форуме 15 июня было подписано сразу два значимых для Волгоградской области соглашения. Первое – между регионом и компанией  «КАМАЗ» о развитии городского общественного пассажирского электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Второе и ставшее настоящей информационной бомбой соглашение –  между компаниями российской компанией GTM One и китайской CNCEC о проектировании и строительстве комплекса по производству метанола на площадке «Химпрома» в Волгограде. 

По мнению волгоградского эксперта – члена областной Общественной палаты и главного редактора ИА «ВолгаПромЭксперт» Сергея Жукова, готовность инвесторов вкладывать средства в развитие промышленной площадки в городе-герое свидетельствует сразу о нескольких позитивных тенденциях: 

Несмотря на долгоиграющую тему с возрождением производства на «Химпроме», подписанный сегодня на ПМЭФ контракт с китайской корпорацией CNCEC говорит, что проект не заброшен, и он продолжает развиваться, даже не смотря на санкции и уход японцев с датчанами, которые ранее должны были заниматься его реализацией.

Наверное, самым интересным было сегодняшнее заявление, что меняется вектор развития. Сегодня речь идет уже не только о производстве метанола как основного продукта и сопутствующих производств.   Роман Троценко заявил о строительстве комплекса по производству сложных пластиков и полимерных компонентов. А это уже более серьезная инвестиционная история, чем просто производство метанола. И на это есть деньги. На ПМЭФ, GTM One сегодня подписал еще соглашение с Газпромбанком,  который готов кредитные средства на проект в Волгограде.

Безусловно, в сегодняшних, мягко говоря, не простых экономических и геополитических условиях достаточно трудно бизнесу что-то планировать, но мы видим, что проект  «Химпрома» продолжает жить, а инвесторы готовы инвестировать в регион. Только по итогам первого квартала 2023 года промышленными предприятиями Волгоградской области было инвестировано в развитие производств порядка 11,5 млрд рублей, это почти на 30% больше чем в начале прошлого года.

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