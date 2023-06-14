В Волгограде отец жил на пособие брошенного им ребенка

Общество 14.06.2023 15:57
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14.06.2023 15:57
Прокуратура восстановила справедливость в отношении ребенка, отец которого умудрился оформить на себя детское пособие и жить на деньги, предназначенные ребенку. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, при этом сам сын оказался не нужен отцу.
Надзорный орган восстановил права женщины, которая воспитывает самостоятельно несовершеннолетнего ребенка. Бывший муж волгоградки, который не принимал участие в воспитании и содержании собственного сына, оформил на себя выплату, положенную на ребенка. Об этом узнала мама ребенка в мае прошлого года, когда попыталась сама оформить такое пособие. Оказалось, что волгоградец опередил бывшую жену и уже получает деньги, положенные ребенку.
Прокуратура обратилась в Краснооктябрьский районный суд с требованием взыскать с нерадивого отца незаконно полученные выплаты в размере 120 тысяч рублей, а также прекратить начисление ему пособия.
Иск прокурора удовлетворен. Исполнение судебного решения взято прокуратурой на контроль.
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