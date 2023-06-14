Путин назначил нового председателя райсуда в Волгоградской области

Президент России Владимир Путин указом от 13 июня 2023 года утвердил в должностях троих судей в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный в открытом доступе документ, так, в частности, глава государства назначил нового председателя Еланского районного суда.

Возглавил райсуд в Елани, по решению президента Владимира Путина, Самохин Вячеслав Викторович.

Кроме того, в должности судьи Волгоградского областного суда утвержден Молоканов Дмитрий Александрович.

Новым судьей Среднеахтубинского районного суда назначена Серова Татьяна Александровна.

Этим же указом, ранее сообщала «Высота 102», экс-председатель Волгоградского областного суда Николай Подкопаев утвержден в должности председателя Верховного суда ДНР.